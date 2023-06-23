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Пентагон заговорил о кассетных боеприпасах для Украины

10:58
  • пятница
  • 23 июня 2023

США продолжают накачивать киевский режим оружием

Власти Соединенных Штатов считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое заявление сделала в четверг, 22 июня, заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер.
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Представитель американского оборонного ведомства сослалась на военных аналитиков, которые якобы подтвердили, что кассетные боеприпасы "могут повлиять на ситуацию на поле боя и были бы эффективны, особенно против закрепившихся российских позиций".

Однако Купер признала, что передаче таких боеприпасов Киеву могут помешать ограничения, наложенные Конгрессом, а также возможная реакция союзников США и Украины, сообщает ТАСС.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм, который считает, что США удачно тратят деньги на смерть русских, снова призвал убивать. Он выступал за скорейшую передачу Киеву баллистических ракет ATACMS и кассетных боеприпасов, которые якобы помогут ВСУ в его контрнаступлении.

При этом специальная Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, передачу и накопление. Участники, ратифицировавшие документ, обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах этого не делать, а также "не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции". Однако Соединенные Штаты этот документ не подписали.

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