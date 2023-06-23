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Вступил в силу 11-й пакет санкций против России

10:59
  • пятница
  • 23 июня 2023

ЕС не намерен останавливаться

МИД Эстонии заявил о вступлении в силу одиннадцатого пакета антироссийских санкций.

Новый пакет должен помешать России уклоняться от введенных ранее санкций, сообщил эстонский министр Маргус Цахкна. Кроме того, он включает в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" и ограничение на въезд российских прицепов в Евросоюз.

Под санкции попали 87 компаний, относящихся к российской оборонной промышленности.

ЕС продолжает работать над "силой и эффективностью санкций", подчеркнул Цахкна. "Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну", - сообщил он.

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