Вступил в силу 11-й пакет санкций против России

ЕС не намерен останавливаться

МИД Эстонии заявил о вступлении в силу одиннадцатого пакета антироссийских санкций.

Новый пакет должен помешать России уклоняться от введенных ранее санкций, сообщил эстонский министр Маргус Цахкна. Кроме того, он включает в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" и ограничение на въезд российских прицепов в Евросоюз.

Под санкции попали 87 компаний, относящихся к российской оборонной промышленности.

ЕС продолжает работать над "силой и эффективностью санкций", подчеркнул Цахкна. "Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну", - сообщил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"