Израиль увидел переданное Украине западное оружие у своих границ

Любые системы могут быть использованы против хозяина

Поставленные Украине Западом противотанковые средства оказались у границ Израиля.

Об этом в пятницу, 23 июня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post. Это одна из причин, по которой страна воздерживается от военной поддержки Киева.

"У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана", - сказал Нетаньяху.

Еще одна причина отказа – это тесные связи с Россией в Сирии. "У нас есть тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии", - объяснил премьер-министр.

Ранее в Министерстве обороны Израиля опровергли сообщения о передаче Украине израильских танков Merkava.

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