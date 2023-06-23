Бочкарёв: Около четырех тысяч светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское"

Работы ведутся поэтапно

Около четырех тысяч светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) электродепо "Аминьевское".

Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Площадь ОРК составляет 36,8 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя, четыре – для ремонта и одна – для мойки вагонов подвижного состава.

"Отстойно-ремонтный корпус является одним из самых крупных объектов на территории электродепо "Аминьевское",, - добавил он.

Строительство ОРК ведется поэтапно, заявил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Первый этап – сооружение 14 канав – находится в высокой степени готовности.

"Во второй пусковой комплекс входит создание еще 15 канав – здесь завершаются бетонные работы, начались укладка путей и монтаж инженерных коммуникаций", – уточнил Кравцов.

Кроме того, уже выполнено устройство кровли всего ОРК, ведется устройство световой сигнализации, оповещающей о подаче напряжения на вагоны подвижного состава.

Электродепо "Аминьевское" строится на западе столицы, в районе пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской улицей. Оно предназначено для ремонта и отстоя поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Наряду с ним подвижной состав БКЛ метро обслуживают депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".

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