Cобянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Он улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Лухмановская до улицы Покровская завершится в сентябре 2023 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 23 июня.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, новый бессветофорный участок МСД от Лухмановской до Покровской значительно улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберцы и Балашиха.

Сергей Собянин подчеркнул, что также речь идет о 4,7 км дорог, двух путепроводах в районе примыкания основного хода МСД к улицам Лухмановская и Покровская и о подземном пешеходном переходе в районе Сочинской улицы.

Мэр напомнил, что в январе был открыт участок МСД от улицы Покровская до Зенинского шоссе, который снизил нагрузку на объездные улицы Маресьева, Сочинская, Рождественская, 8-го Марта, Вертолетчиков, Барыкина, Недорубова и Покровская.

Ранее Сергей Собянин отметил, что Москва за последние 10 лет выросла почти на 1,5 миллиона человек, растет и Подмосковье. Количество автомобилей в столичном регионе за последнее годы увеличилось до полумиллиона. Разгрузить дороги помогают новые транспортные проекты. Если до запуска МЦК были предположения, что ими будут пользоваться 200 тысяч пассажиров, сейчас их уже свыше 500 тысяч. Востребованными оказались и Московские центральные диаметры. Федеральный бюджет уже получил в шесть раз больше, чем вложил в этот проект.

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