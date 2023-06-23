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Макрон: Россия играет роль, невыгодную международному сообществу

11:40
  • пятница
  • 23 июня 2023

Политик обвинил Москву в дестабилизации ситуации в Африке

Россия в настоящее время находится на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке. Такое заявление сделал в пятницу, 23 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон.
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По утверждению политика, Россия играет роль, невыгодную международному сообществу, в том числе из-за "дестабилизации ситуации" в африканских странах "с помощью наемной армии".

Так Макрон прокомментировал в интервью радиостанции Franceinfo наличие в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских инструкторов. При этом Москва подчеркивала, что инструкторы находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.

Между тем Европа не оставляет попыток дестабилизировать российскую экономику при помощи санкций. 23 июня официально вступил в силу новый, уже одиннадцатый по счету, пакет ограничительных мер. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что этот пакет должен помешать России уклоняться от введенных ранее санкций. Кроме того, он включает в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" и ограничение на въезд российских прицепов в Евросоюз.

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