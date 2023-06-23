ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша анонсировала 12-й пакет санкций ЕС против России

11:57
  • пятница
  • 23 июня 2023

Заявление последовало за введением в силу 11-го пакета

Едва разобравшись с 11-м пакетом антироссийских санкций, Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет. Это следует из заявления заместителя польского министра иностранных дел страны Петра Вавжика.
Вступил в силу 11-й пакет санкций против России

Как заявил политик, "независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций нужно на постоянной основе оказывать все большее давление на Россию, поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций".

В контексте выдвижения инициатив по новым рестрикциям Вавжик назвал Польшу и ряд соседних с ней государств лидерами. Среди конкретных предложений замминистра назвал запрет импорта алмазов из России, санкции против российской атомной энергетики и корректировки в сфере противодействия обходу санкций.

Кроме того, Польша настаивает на расширении санкций в отношении Белоруссии, заявил Вавжик Польскому агентству печати.

Ранее западные СМИ указывали, что Соединенные Штаты и Европейский союз оказались в ловушке, куда их загнало преувеличенное чувство собственного величия: Запад надеялся победить Москву в экономической войне, однако остальной мир этого почему-то не захотел.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Митинг в Польше
Митинг в Польше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.