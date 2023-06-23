Польша анонсировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Заявление последовало за введением в силу 11-го пакета

Едва разобравшись с 11-м пакетом антироссийских санкций, Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет. Это следует из заявления заместителя польского министра иностранных дел страны Петра Вавжика.

Как заявил политик, "независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций нужно на постоянной основе оказывать все большее давление на Россию, поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций".

В контексте выдвижения инициатив по новым рестрикциям Вавжик назвал Польшу и ряд соседних с ней государств лидерами. Среди конкретных предложений замминистра назвал запрет импорта алмазов из России, санкции против российской атомной энергетики и корректировки в сфере противодействия обходу санкций.

Кроме того, Польша настаивает на расширении санкций в отношении Белоруссии, заявил Вавжик Польскому агентству печати.

Ранее западные СМИ указывали, что Соединенные Штаты и Европейский союз оказались в ловушке, куда их загнало преувеличенное чувство собственного величия: Запад надеялся победить Москву в экономической войне, однако остальной мир этого почему-то не захотел.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

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