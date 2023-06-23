Вашингтон продолжает реализацию военно-биологической программы

Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов. Такое заявление сделал в пятницу, 23 июня, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Политик подчеркнул, что особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном программы, реализуемые на территории Центральной Азии.

Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, цитирует политика РИА Новости.

Ранее командир российского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что украинские военные идут в контрнаступление под действием биологического оружия, которое на них испытывает Запад, и не скрывают этого. Как рассказал военный, государства НАТО испытывают на украинских бойцах "все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата".

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Пентагон работает над получением популяции мелких животных, способных переносить опасные заболевания, в частности, ВИЧ и гепатит B.

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