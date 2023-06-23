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Минпромторг опроверг уведомление о переносе МАКС на 2024 год

12:37
  • пятница
  • 23 июня 2023

Ведомство не рассылало писем соответствующего содержания

Министерство промышленности и торговли России не направляло официальных писем с сообщением о переносе Международного авиационно-космического салона (МАКС) на 2024 год. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

Минпромторг опроверг сообщения о том, что в "Ростех" якобы было направлено такое письмо за подписью главы министерства Дениса Мантурова.

Вместе с тем в ведомстве не дали каких-либо уточнений о том, будут ли проводить МАКС в планировавшиеся ранее даты в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Ранее источник в оргкомитете салона заявил, что Международного авиационно-космического салона (МАКС), который традиционно проходит в подмосковном Жуковском, в 2023 году не будет — его проведение запланировано на 2024 год. Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что в 2023 году авиасалон не состоится. Подготовка к летной программе уже отменена.

Однако до сих пор официальных сообщений на этот счет от уполномоченных органов власти не поступало.

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