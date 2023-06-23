Макрон заявил, что не будет первым звонить Путину

Но с удовольствием ответит на звонок

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если позвонит российский лидер Владимир Путин, но первым звонить не будет.

Политик не собирается быть инициатором телефонного разговора, так как у него "нет причин звонить", однако готов выслушать российского президента, если тот изъявит желание поговорить.

"Конечно, я отвечу (если Путин позвонит – прим. ред.)", - заявил Макрон в эфире телеканала France Info (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Франция всегда была державой-посредником, в том числе в украинском конфликте.

Ранее Макрон заявил, что Россия играет роль, невыгодную международному сообществу. По его словам, наша страна находится на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке.

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