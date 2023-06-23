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Макрон заявил, что не будет первым звонить Путину

12:33
  • пятница
  • 23 июня 2023

Но с удовольствием ответит на звонок

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если позвонит российский лидер Владимир Путин, но первым звонить не будет.
Макрон: Россия играет роль, невыгодную международному сообществу

Политик не собирается быть инициатором телефонного разговора, так как у него "нет причин звонить", однако готов выслушать российского президента, если тот изъявит желание поговорить.

"Конечно, я отвечу (если Путин позвонит – прим. ред.)", - заявил Макрон в эфире телеканала France Info (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Франция всегда была державой-посредником, в том числе в украинском конфликте.

Ранее Макрон заявил, что Россия играет роль, невыгодную международному сообществу. По его словам, наша страна находится на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке.

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