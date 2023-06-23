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Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы

12:58
  • пятница
  • 23 июня 2023

Обстановка в городе остается спокойной

Громкие звуки в Севастополе в пятницу, 23 июня, связаны с тренировками российских военных. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Путин отметил выдержку и решимость жителей Севастополя

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, на Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" в воинской части с 12:00 до 13:00 мск проводятся тренировочные стрельбы военных.

В Севастополе сохраняется спокойная обстановка, подчеркнул Развожаев.

В Севастополе действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Развожаев подчеркивал, что эта мера "исключительно профилактическая", власти и правоохранительные органы контролируют обстановку.

Президент России Владимир Путин в поздравлении севастопольцев с 240-летием основания города отмечал их выдержку и решимость, подчеркнув, что жители Севастополя — достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов.

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