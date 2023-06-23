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Будущие контрактники рассказали о движущем ими чувстве долга перед Родиной

13:03
  • пятница
  • 23 июня 2023

Многие идут в зону СВО уже не первый раз

Будущие контрактники рассказали журналистам о своей мотивации пойти на военную службу.

В первую очередь, это любовь к Родине и уверенность в том, что военная служба во время СВО – это долг каждого мужчины.

"Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом", - сказал один из мужчин.

Для других мотивацией служит увиденное в зоне боевых действий и желание помочь людям.

"Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину", - рассказал другой контрактник.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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