Путин сменил послов России в Гвинее и Мьянме

Об этом говорится в указах главы государства

Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным российским послом в Гвинейской Республике Алексея Попова. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в пятницу, 23 июня.

Прежний диппредставитель России в этой западноафриканской стране Вадим Разумовский также совмещал эту работу с постом посла в Сьерра-Леоне. Он освобожден от данных обязанностей.

Другим указом Путин назначил Искандера Азизова чрезвычайным и полномочным послом России в Мьянме, прежний посол Николай Листопадов освобожден от должности, сообщает РИА Новости.

Тем временем российская сторона продолжает подготовку к саммиту Россия — Африка, который пройдет 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. Владимир Путин подчеркивал, что наша страна всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Он выразил уверенность в том, что второй саммит Россия – Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества России с африканскими партнерами во многих областях.

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