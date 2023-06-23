Глава ЕК не смогла представить ЕС без Украины через 30 лет

Но когда именно Киев примут в союз, никто не знает

Существование Евросоюза (ЕС) немыслимо, если Украина через 20-30 лет не будет в нем.

Такое мнение выразил глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Однако точную дату вступления Украины в ЕС пока никто назвать не может.

"Было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем", - сказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Средства будут направлены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией.

В свою очередь в Минфине Украины заявили, что страна нуждается в 110 миллиардах долларов иностранной помощи до 2027 года. Планируемые ЕС 50 миллиардов евро покроют всего 45% потребности страны, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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