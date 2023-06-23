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Трое подростков на скутере попали в ДТП в Новой Москве

15:02
  • пятница
  • 23 июня 2023

Погиб 14-летний мальчик

Трое подростков на скутере попали в ДТП в Новой Москве. Они проигнорировали правила дорожного движения. В итоге один из них погиб, остальные - в больнице, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло накануне поздно вечером в поселении Первомайское. Несовершеннолетние на скутере выехали на пешеходный переход. Не обращая внимания, что горит красный свет. Там они столкнулись с мотоциклистом.

Погиб 14-летний мальчик. Госпитализированы подростки 15 и 14 лет. В больнице также 23-летний водитель мотоцикла. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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Последствия ДТП с участием скутера и мотоцикла
Последствия ДТП с участием скутера и мотоцикла
Последствия ДТП с участием скутера и мотоцикла
Последствия ДТП с участием скутера и мотоцикла
Последствия ДТП с участием скутера и мотоцикла
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