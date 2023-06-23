Продолжается ликвидация пожара на мусоросортировочном комплексе в Чертанове

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям
Почти сутки продолжаются работы по ликвидации пожара, на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы, передает "ТВ Центр".
Строительные отходы на территории промзоны в Чертанове загорелись еще вчера днем. Огонь быстро распространился на 900 квадратных метров.
К работам привлекли пожарные вертолеты. Потушить гору отходов удалось только к трем часам ночи. Но изнутри она продолжает тлеть. Ее до сих проливают и разбирают.
Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. В том числе за неправильное обращение экологически опасных веществ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"