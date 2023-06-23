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Продолжается ликвидация пожара на мусоросортировочном комплексе в Чертанове

15:04
  • пятница
  • 23 июня 2023

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям

Почти сутки продолжаются работы по ликвидации пожара, на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы, передает "ТВ Центр".

Строительные отходы на территории промзоны в Чертанове загорелись еще вчера днем. Огонь быстро распространился на 900 квадратных метров.

К работам привлекли пожарные вертолеты. Потушить гору отходов удалось только к трем часам ночи. Но изнутри она продолжает тлеть. Ее до сих проливают и разбирают.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. В том числе за неправильное обращение экологически опасных веществ.

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Пожар на территории мусоросортировочного комплекса
Пожар на территории мусоросортировочного комплекса
Пожар на территории мусоросортировочного комплекса
Пожар на территории мусоросортировочного комплекса
Пожар на территории мусоросортировочного комплекса
Пожар на территории мусоросортировочного комплекса
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