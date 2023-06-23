Строители завершили возведение еще одного участка МСД

Зачастую работать приходилось прямо в воде

Восьмой участок Юго-Восточной хорды готов к сдаче. От улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги - абсолютно новый объект транспортной инфраструктуры Москвы.

"Сквозного проезда на этом участке не было никогда в истории, то есть нам приходилось производить работы по сносу гаражей", - указал Вячеслав Тюнин, руководитель проекта АО "Мосинжпроект".

Гаражи снесли, линии электропередачи убрали под землю, а еще засыпали грунт. Работать приходилось буквально в воде.

"Грунтовое основание здесь неустойчивое. В частности - мы сейчас с вами идем по путепроводу номер 4, он находится в пойме реки Городня. И для того, чтобы соорудить и свайное основание, а потом соорудить и опору моста, приходилось выполнять больше работ по замене грунтов", - добавил Тюнин.

Теперь через реку Городня проложен путепровод. Всего их здесь четыре. Еще один - через Кантемировскую улицу, через Котляковский ручей и путепровод вдоль Кавказского бульвара.

"Сам проект обусловлен сложным рельефом местности. Проложено было 150 метров водопропускных труб для русла реки, участок включает шесть полос движения по три полосы в каждом направлении. На сегодня завершены все строительные работы. Уложено верхнее покрытие основного полотна дорожной магистрали", - рассказал Константин Маслаков, генеральный директор "МИПСТРОЙ 1".

Новый асфальт, совсем еще свежая разметка. Всего на этом участке Юго-Восточной хорды построили 17 километров дорог: пять по пути основного хода транспорта и еще 12 километров новой уличной-дорожной сети. Это новые съезды с эстакады. И новые пути для транспорта, которых здесь никогда раньше не было. Восьмой участок Юго-Восточной хорды, а в будущем Московского скоростного диаметра, свяжет три района столицы: Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево.

"Эта транспортная развязка будет фактически обеспечивать население этих трех районов в количестве порядка 400 тысяч человек. За счет того, что введется в эксплуатацию этот узел, конечно же, у нас разгрузятся очень многие магистрали в Москве, и вы будете намного комфортнее добираться до различных уголков нашей столицы", - отметил Игорь Войстратенко, председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы.

После запуска этой масштабной магистрали здесь достроят очистные сооружения. Все сточные воды с этих трасс будут уходить под землю. А еще предусмотрено масштабное озеленение - планируется высадить более двух с половиной тысяч деревьев. Не забыли и о пешеходах, которым предстоит пересекать оживленную автомагистраль: для них построили несколько подземных переходов.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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