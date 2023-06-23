Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

В Москве продолжаются работы по благоустройству

Власти Москвы комплексно благоустраивают пустующие территории, на их месте появляются новые парки и скверы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как рассказал мэр города Сергей Собянин, на месте пустующих территорий появляются в том числе новые парки, уютные скверы, общественные пространства, где каждый может найти занятие по душе. В районе Академический одноименный парк появился на месте гаражей и хозяйственных построек. В нем создали спортивно-игровой кластер с футбольным и баскетбольным полями, детские площадки и места для отдыха.

В Марьино полузаброшенные территории благоустроили и включили в состав парка 850-летия Москвы — это одно из лучших мест в городе для спорта, отдыха и других активностей у воды. Там появились пешеходные дорожки и променад с удобными спусками к воде. Помимо многочисленных дорожек и детских площадок здесь есть профессиональная лыжероллерная трасса с биатлонным стрельбищем, создана инфраструктура для игр в футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, занятий биатлоном и греблей. Кроме того, в парке расположен один из самых больших памп-треков Москвы, а рядом обустроен малый — для детей.

Парк в Капотне создан на месте заброшенной и частично заболоченной территории. Он преобразил берег Москвы-реки и стал любимым местом отдыха жителей всего района.

На Ходынском поле в Хорошевском районе появился парк с созданным по просьбам жителей искусственным пейзажным прудом, где есть остров и набережная. В зеленой зоне есть сухой фонтан (245 струй) с музыкой, подсветкой и парогенератором, оптический зеркальный лабиринт, профессиональный скейт-парк и качели с панорамным видом, украшенные ветроуказателями. Для любителей активного отдыха проложена велодорожка длиной 2,5 км, обустроены спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, паркура, настольного и большого тенниса, а также воркаута. Для детей сделали три игровые зоны.

Не имеющий аналогов в мире по масштабности парк "Зарядье" площадью 10,2 га открылся в районе Зарядье на месте гостиницы "Россия" в 2017 году. Площадь объектов парка составляет почти 78 тыс. кв. м, из них 25,2 тыс. кв. м — многофункциональный концертный зал. Зеленое пространство парка разделено на пять аналоговых ландшафтных зон (лес, степь, луг, тундра и сухие субтропики) с характерным составом почв и набором растений из разных уголков нашей страны.

Кроме того, в 2019 году было проведено комплексное благоустройство всего района Капотня. "Для большинства москвичей он ассоциировался с расположенным здесь нефтеперерабатывающим заводом и промышленным пейзажем. Работы проводились на площади около 300 га. Специалисты расширили тротуары и заменили их покрытие на площади более 60 тыс. кв. м, организовали парковки и заездные карманы для общественного транспорта, установили современные остановочные павильоны, разместили скамейки, урны, навигационные и информационные стелы, а также игровое и спортивное оборудование во дворах. Для велосипедистов расширили сеть велодорожек", - отмечается на официальном сайте мэра.

На берегу Москвы-реки в свою очередь появился районный парк "Капотня". "Основные работы развернулись на территории заброшенного склона площадью более 30 га. Для создания единой зоны отдыха у воды небольшие работы были проведены и на территории ландшафтного заказника "Берег реки Москвы в Капотне". В общей сложности площадь благоустройства составила около 60 га.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах столицы с 2012 года обустроили более 30 парков. Так, в поселении Краснопахорское в год 210-летия Отечественной войны 1812 года открыли историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". В центре парка расположено сохранившееся со времен сражений с армией Наполеона Бонапарта земляное укрепление. В парке "Филатов луг" в поселении Московский проложена удобная сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки, на детских площадках есть качели, карусели, канатные комплексы и развивающее оборудование.

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