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Еще два кандидата от партий подали документы для участия в выборах мэра Москвы

15:29
  • пятница
  • 23 июня 2023

Выдвижение кандидатов продолжится до 6 июля

Сегодня еще два кандидата от партий подали документы для участия в выборах мэра Москвы, передает "ТВ Центр".

Первым в Мосгоризбирком приехал представитель ЛДПР Борис Чернышов. Документы у него приняли члены комиссии. Проверив все бумаги, они выдали письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета.

После документы принимали у представителя партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрия Гусева. Процедура прошла достаточно быстро.

Выдвижение кандидатов продолжится до 6 июля. Выборы мэры Москвы пройдут в Единый день голосования - с 8 по 10 сентября.

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Борис Чернышов
Борис Чернышов
Кандидат для участия в выборах мэра Москвы
Кандидат для участия в выборах мэра Москвы
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