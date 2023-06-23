После нападения собаки на москвичку заведено уголовное дело

Свободу агрессивного пса не хочет сдерживать сам хозяин

Обычно сдержанная Шуша близка к истерике. В ее любимом парке поселился страх. Дети и пенсионеры постоянно оборачиваются. Все боятся ужасного питбуля Бормана, регулярно нападающего на животных и людей. Говорят, Борман раньше был нормальным псом. Но год назад - как с цепи сорвался. Как-то раз вцепился в горло ретриверу Денди. Последнему потребовалось длительное лечение.

Местный житель Денис Круглов показывает свои шрамы. Ему Борман попался на узкой дорожке дважды. И оба раза - с тяжелыми последствиями.

Но самые жуткие события в этом районе связаны с Людмилой Петровной, хозяйкой крошечной, всеми любимой собаки. Борман, как всегда гулявший без намордника, буквально вырвал той-терьера из рук хозяйки и буквально съел. Женщине тут же вызвали скорую - она после произошедшего была в шоке, к тому же - со ссадинами на руках. А на днях агрессивная собака бросилась уже на нее, когда Людмила Петровна гуляла в парке с крестником.

"Повалила ее на землю, вцепилась в ногу , вырвала кусок плоти из ноги. И затем стала кусать за руки. Лицо пыталась прикусить, потому что на лице были следы от зубов. И гематомы были", - рассказывает племянница пострадавшей.

Людмила Петровна - в больнице, рана на бедре рваная и глубокая. А ее крестник Кирилл после нападения занимается с психологами. Но несмотря на потрясение, именно ребенок громко озвучивает то, о чем взрослые уже год говорят шепотом: "Мне показалось, что его просто хозяева натравливают, потому что это не первый случай такой".

Сказать, что местные жители пустили ситуацию с нападениями питбуля на самотек, нельзя. Закон о выгуле потенциально опасных собак здесь знают. Так что целый год писали заявления, обращались к участковому, собирали подписи, взывали к разуму хозяина собаки. Тот отвечал одно и то же: в наморднике собаке плохо, а все жертвы сами же ее и провоцировали.

После трагедии с Людмилой Петровной родные обратились не только в полицию, но и в прокуратуру. По факту причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело.

"В данном случае предусмотрен штраф за то, что собака гуляла без намордника. Также гражданская ответственность за то, что был причинен вред пенсионерке. И уголовная ответственность, вероятнее всего, поскольку был причинен вред здоровью", - объясняет юрист Тимур Кадиев.

Местные говорят - Бормана сегодня в парке никто не видел, его увезли. Вопрос - куда? И насколько безопасно будет на новом месте и самой затравленной собаке и ее новым соседям?

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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