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В Зеленограде работает исправительный центр для осужденных

15:34
  • пятница
  • 23 июня 2023

Тех, что приговорены к принудительным работам

В Зеленограде показали, как работает недавно открытый исправительный центр для осужденных к принудительным работам, сообщает "ТВ Центр".

Этот вид наказания ввели только в 2017 году. Срок может быть от 2 месяцев до 5 лет. В общежитии созданы все необходимые условия. В нем есть спальни, кухни, столовые и душевые. Предусмотрены также стиральные машины, сушильные комнаты, учебные кабинеты и спортивный комплекс.

"Они выполняют работу в различных организациях по благоустройству территории, озеленению, дорожные работы. На заводах, которые производят железобетонные изделия, на швейных производствах", - уточнила Светлана Ховрина, заместитель начальника учреждения.

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Новый исправительный центр для осужденных
Новый исправительный центр для осужденных
Центр для осужденных
Центр для осужденных
Новый исправительный центр для осужденных
Новый исправительный центр для осужденных
Центр для осужденных
Центр для осужденных
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