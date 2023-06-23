В Зеленограде работает исправительный центр для осужденных

Тех, что приговорены к принудительным работам

В Зеленограде показали, как работает недавно открытый исправительный центр для осужденных к принудительным работам, сообщает "ТВ Центр".

Этот вид наказания ввели только в 2017 году. Срок может быть от 2 месяцев до 5 лет. В общежитии созданы все необходимые условия. В нем есть спальни, кухни, столовые и душевые. Предусмотрены также стиральные машины, сушильные комнаты, учебные кабинеты и спортивный комплекс.

"Они выполняют работу в различных организациях по благоустройству территории, озеленению, дорожные работы. На заводах, которые производят железобетонные изделия, на швейных производствах", - уточнила Светлана Ховрина, заместитель начальника учреждения.

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