С поличным задержаны пять человек

Это была достаточно долгая совместная операция Федеральной службы безопасности и полиции. Это кадры так называемых оперативных мероприятий (см. видео). Ведется слежка за людьми, которые искали продавца радиоактивных материалов. Необходимо было зафикисировать всех участников, чтобы вскрыть преступную цепочку целиком от исполнителей до заказчика. Финальный этап сделки был запланирован в одном из небольших автосервисов.

Никто даже не подозревал, что каждых его шаг фиксируют видеокамеры. Покупателям демонстрируют контейнер якобы с заказанным веществом. Показывают соответствующую маркировку. Для безопасности, контейнер необходимо перевозить в тяжелом свинцовом ящике. Его смогли поднять четыре человека. Продавцы проверяют полученные доллары. Когда груз оказывается в багажнике автомобиля, всех участников сделки задерживает спецназ. Такое развитие событий стало полной неожиданностью для подозреваемых. Казалось, что все пройдет спокойно. Сопротивления никто не оказывал.

Радиоактивный цезий-137 образуется преимущественно при делении ядер в реакторах и ядерном оружии. Довольно активно используется в медицине: в радиологии, измерительных приборах и при дефектоскопии. Как любое радиоактивное вещество - опасен для человека.

По данным российских спецслужб, одним из организаторов покупки радиоактивного вещества был гражданин Украины. По имеющейся у СМИ информации, в телефонах задержанных, пятеро из которых - граждане Таджикистана, обнаружены переписки с офицерами украинской разведки.

"Преступная группа предпринимала шаги по приобретению 1 кг изотопа цезий-137 за 3,5 млн долларов США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения кампании по дискредитации страны путём организации постановочных сцен применения оружия массового поражения", - говорится в сообщении ФСБ.

О ядерном терроре Киева и его западных хозяев российская сторона предупреждала неоднократно. Задержание покупателей цезия - очередное тому доказательство. Хотя Владимир Зеленский и пытается представить миру жертвой себя. В том числе в очередной раз обвинив российскую армию в подготовке аварии на Запорожской атомной электростанции - минирования пруда-охладителя, подрыв которого непременно приведет к катастрофе.

"Это очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано. Все остальное - ложь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В делегации МАГАТЭ, в свою очередь, заявили: они знали, что раньше из соображений безопасности минировались подходы к станции, но возможные подрывы на работе объекта никак не сказались бы. Это была военная необходимость. Новые обвинения Киева - всего лишь фантазии. В ходе дополнительного осмотра ничего не нашли, при этом указав: украинская сторона каждый раз срывает даты подключения станции к внешнему питанию, что необходимо для повышения безопасности. При этом линию электропередачи, идущую из России, периодически перебивают, что делает ситуацию на ЗАЭС крайне нестабильной.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"