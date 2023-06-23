В 17 российских регионах борются с природными пожарами

Всего огнем охвачено почти 27 тысяч гектаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен в Охотском районе Хабаровского края. Там действуют два крупных возгорания, передает "ТВ Центр".

Со стихией борются еще в 16 российских регионах. Всего огнем охвачено почти 27 тысяч гектаров. Пожарные группировки усилены в Алтайском крае, Тыве и Магаданской области. Туда направили специалистов, которые участвовали в тушении на Урале.

Мониторинг обстановки ведут с воздуха. В труднодоступных районах работают парашютисты-десантники. Всего в ликвидации пожаров задействованы более 3 тысяч человек, свыше 400 единиц техники и десятки воздушных судов.

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