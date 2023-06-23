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Стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

14:52
  • пятница
  • 23 июня 2023

В Москве мероприятия проходят на четырех городских площадках

Сегодня по всей стране стартовал федеральный этап ярмарки трудоустройства. Около 14 тысяч работодателей из самых разных сфер представляют свои вакансии, передает "ТВ Центр".

В Москве мероприятия проходят на четырех городских площадках. Соискатели могут пройти собеседования на интересующие их позиции. Также подготовлены тематические мастер-классы и тренинги по профориентации.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Региональный этап состоялся в апреле. По его итогам работу нашли около 50 тысяч человек по всей стране.

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Всероссийская ярмарка трудоустройства
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