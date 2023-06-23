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В Кремле оценили желание "Нафтогаза" взыскать с России $5 млрд

13:53
  • пятница
  • 23 июня 2023

Москва обеспечит свои законные права

Россия будет прорабатывать все аспекты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза".

Все юридические нюансы по иску будут прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Там ответчик - Российская Федерация или "Газпром"? Я нюансы не знаю <…> будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", - сказал Песков, комментируя намерения украинской компании.

Ранее стало известно, что компания "Нафтогаз Украины" подала иск в американский арбитражный суд о взыскании с России пяти миллиардов долларов за утраченное имущество компании в Крым.

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