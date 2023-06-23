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Кремль предупредил об угрозе мировой безопасности из-за накачки Украины оружием

14:01
  • пятница
  • 23 июня 2023

Эта угроза весьма актуальна

В Кремле считают реальной угрозу распространения поставляемого Киеву западного оружия. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Израиль увидел переданное Украине западное оружие у своих границ

Официальный представитель Кремля напомнил, что Москва уже предупреждала, что "поставляемые западные вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе".

Песков подчеркнул, что "это неизбежный процесс", поскольку на Украине "не могут ни нормальный учет обеспечить, ни сохранность, ни безопасность". Это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности, цитирует спикера Кремля "Интерфакс".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что ООН должна дать принципиальную оценку тому, что западные страны продолжают накачивать Украину вооружениями и военной техникой, поскольку такой подход Запада представляет серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности.

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