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Песков отверг угрозу для других стран от партнерства России и Африки

14:16
  • пятница
  • 23 июня 2023

Кремль ответил на слова Макрона о том, что Россия дестабилизирует Африку

Россия выстраивает конструктивные отношения со всеми странами Африки, они не направлены против других государств. Такое заявление сделал в пятницу, 23 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что отношения России с африканскими государствами базируются "на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга".

В ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы дестабилизирует Африку, Песков заявил, что Россия не хочет, "чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было", сообщает "Интерфакс".

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что многополярный мир формируется и это объективный процесс, несмотря на все действия Вашингтона и Брюсселя, которые не смогут повернуть ход истории вспять, в их силах — лишь ненадолго его притормозить. Как считает министр, сейчас у Африки есть колоссальный потенциал стать центром мировой многополярности.

В МИД России также указывали на двуличное отношение Европы в Африке. В своих странах европейцы используют все больше нефти, газа и угля, импортируя эти ресурсы из Африки, но в то же время они настаивают, чтобы Африка перестала использовать эти источники энергии. Африка предполагает, что это делается для того, чтобы настоящей индустриализации не было в самих африканских странах.

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