Россия отказалась публиковать данные по поставляемым Белоруссии ядерным зарядам

Часть российского ТЯО размещают на белорусской территории

Вопрос об обнародовании данных по поставляемым Россией Белоруссии ядерным зарядам не стоит. Такое заявление сделал в пятницу, 23 июня, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат также заявил, что Россия не собирается уведомлять США об испытаниях стратегического подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным реактором, так как это не подпадает под верификационные механизмы.

Рябков призвал подумать над тем, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями. По его словам, "здесь допустимы схемы, о которых мы раньше не знали, включая параллельные односторонние ограничения, что, строго говоря, уже происходит", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что наша страна продолжит развитие ядерной триады, поскольку оно является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя размещение в своей стране российского тактического ядерного оружия, заявил, что решение о его применении будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии.

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