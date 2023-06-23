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ВС России ударили по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

14:34
  • пятница
  • 23 июня 2023

Все цели достигнуты

Вооруженные силы России ночью нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. На складах лежало в том числе и иностранное вооружение.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

Ранее ВС России нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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