Экс-президент США заявил, что жители полуострова десятилетиями симпатизировали России

Суждения, высказанные экс-президентом США Бараком Обамой относительно позиции жителей Крыма по поводу вхождения полуострова в состав России в 2014 году, содержат рациональные зерна. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, ещё до событий 2014 года в парламенте полуострова была большая фракция политиков, для которых развитие дружественных отношений с Россией было приоритетом. Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, такие настроения были не только в парламенте, но и у населения, поскольку, по данным опросов, относительное большинство населения Крыма стремилось стать частью России.

Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью CNN напомнил, что многие жители Крыма десятилетиями симпатизировали идеи о вхождении в состав России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"