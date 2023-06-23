Москвичам пообещали возвращение комфортной летней погоды

На следующей неделе будет тепло и без осадков

Комфортная погода без осадков прогнозируется в Москве на следующей неделе, температура воздуха будет подниматься до плюс 26 градусов. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, лишь в ночь на 29 июня местами прогнозируется кратковременный дождь, в остальные дни будущей недели ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

Температурный фон будет полностью соответствовать климатическим параметрам конца июня: ночью — 10-15 градусов тепла, днем — 21-26 градусов.

Вильфанд заявил, что это будет "комфортная летняя погода, я бы назвал ее "лето в московском исполнении", сообщает "Интерфакс".

С 22 июня московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней. Ожидается, что в отдельных районах города может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня. Горожан просят быть внимательнее — не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей призывают быть аккуратнее и строго соблюдать правила дорожного движения.

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