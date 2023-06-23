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Бочкарёв: Завершено строительство путепровода под железнодорожными путями в составе южного участка МСД

14:59
  • пятница
  • 23 июня 2023

На объекте продолжается благоустройство прилегающей территории

В Москве завершено строительство путепровода под железнодорожными путями в составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в пятницу сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, общая площадь работ превышает две тысячи "квадратов". Закончена внутренняя и внешняя отделка тоннелей.

По словам генерального директора "МИПСТРОЙ 1" (ведущее строительное подразделение ГК "Мосинжпроект") Константина Маслакова, строительство путепровода велось без остановки движения поездов.

"Используемые технологии позволили нам вести работы без влияния на график движения поездов. Для этого был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого выполнялось устройство основных конструкций путепровода. Для обеспечения дополнительного крепления грунта мы завершили работы по торкретированию склонов железнодорожного земляного полотна с применением набрызг-бетона. Данная технология позволяет сформировать прочное защитное покрытие поверхности откоса, способное противостоять любым механическим нагрузкам. Струйное нанесение смеси за счет сжатого воздуха буквально впечатывает бетон в поверхность откоса и заполняет все трещины и пустоты, тем самым увеличивая его несущую способность", – сообщил он.

На объекте продолжается благоустройство прилегающей территории, добавил руководитель "МИПСТРОЙ 1".

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" – генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Московского скоростного диаметра.

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