Несколько взрывов прогремело в Херсонской области

Причина пока неизвестна

В Геническе Херсонской области прогремели не менее трех взрывов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Над жилыми кварталами города поднимается столб черного дыма. Причина взрывов пока неясна.

При этом в Telegram-канале "Русский Геническ" сообщается, что "в городе два прилета", что, по всей видимости, означает два попадания украинских снарядов.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил подумать над созданием на Украине "санитарной зоны", чтобы помешать украинским военным обстреливать территорию России. Он также прокомментировал атаки диверсантов на приграничную Белгородскую область, заявив, что это связано с желанием Киева отвлечь российские силы с критических для ВСУ направлений.

При этом Москва и другие города защищены от атак украинских дронов, подчеркнул Путин. Он уточнил при этом, что система противовоздушной обороны (ПВО) создавалась для борьбы с большими аппаратами, а не маленькими БПЛА, но эту проблему можно решить.

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