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Глава Росстата объявил об успешной адаптации экономики России к санкциям

15:48
  • пятница
  • 23 июня 2023

Динамика ВВП улучшается третий квартал подряд

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 23 июня, встретился с руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергеем Галкиным. Они обсудили текущую экономическую картину в стране.
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Галкин рассказал, что его ведомство фиксирует три квартала подряд улучшающуюся динамику ВВП, хотя по итогам первого квартала 2023 года наблюдается снижение на уровне 1,8%.

В промышленности активно растут обрабатывающие производства – почти на 3% рост по итогам первых четырех месяцев 2023 года. Инвестиции в основной капитал, несмотря на высокую базу 2022 года, в первом квартале 2023 года также демонстрируют положительную динамику – 0,7%.

Ненефтегазовый ВВП полностью восстановился и превысил уровень первого квартала 2022 года на 1,3%. Как подчеркнул Галкин, это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости. По ее словам, российская экономика быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работы частного сектора, индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов. Однако для того, чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, необходимо обеспечить низкую инфляцию, подчеркнула глава ЦБ.

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