Киев свалил вину за провал контрнаступления на Запад

Подоляк: промедление Запада отразилось на результатах контрнаступления ВСУ

Промедление западных стран с поставками военной техники Киеву привело к отсутствию реальных результатов украинского контрнаступления. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период русские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", - написал Подоляк.

Помимо этого, политик подчеркнул, что контрнаступление ВСУ приостановилось из-за усиления российских фронтов. По его словам, для преодоления оборонительных сооружений ВС России украинской армии потребуется значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери и снизили активность.

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