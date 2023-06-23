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Киев свалил вину за провал контрнаступления на Запад

15:51
  • пятница
  • 23 июня 2023

Подоляк: промедление Запада отразилось на результатах контрнаступления ВСУ

Промедление западных стран с поставками военной техники Киеву привело к отсутствию реальных результатов украинского контрнаступления. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

"Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период русские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", - написал Подоляк.

Помимо этого, политик подчеркнул, что контрнаступление ВСУ приостановилось из-за усиления российских фронтов. По его словам, для преодоления оборонительных сооружений ВС России украинской армии потребуется значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. 

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери и снизили активность.

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