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Москва ответила на нелегитимный 11-й пакет санкций ЕС

15:57
  • пятница
  • 23 июня 2023

Россия расширила собственные черные списки

Европейский союз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. Так в пятницу, 23 июня, российское Министерство иностранных дел прокомментировало введение в силу 11-го пакета санкций ЕС.
Вступил в силу 11-й пакет санкций против России

В ведомстве назвали эти действия нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.

В ответ на недружественные действия Брюсселя российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. В черный список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран — членов Евросоюза, причастные к оказанию военной помощи киевскому режиму, представители евроструктур, ответственные за введение санкций против России и пытающиеся подорвать отношения Москвы с другими государствами.

Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией, сообщается на официальном сайте МИД.

По словам заместителя польского министра иностранных дел страны Петра Вавжика, Евросоюз уже начал обсуждать 12-й пакет антироссийских рестрикций. Как заявил политик, "независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций нужно на постоянной основе оказывать все большее давление на Россию, поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций".

При этом на Западе признавали, что продолжать политику антироссийских санкций в свете событий на Украине все сложнее. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в распоряжении Брюсселя "есть инструменты" давления на Россию, но "следующие шаги будут сложными".

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