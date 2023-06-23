США и Британия могут рассориться из-за кандидата на пост главы НАТО

Великобритания "в ярости" из-за того, что Байден заблокировал кандидатуру Бена Уоллеса

Россия расширила список представителей стран Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в нашу страну. Как сообщили в внешнеполитическом ведомстве, сделано это в ответ на очередной 11-й по счету санкционный пакет ЕС. В частности, в список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане стран Евросоюза, причастные к оказанию военной помощи Украине, представители европейских институтов, ответственные за введение ограничений против России. 10 предыдущих европейских санкционных пакетов оказались малоэффективными.

Очередной пакет антироссийских санкций – 11-й по счёту – таки вступил в силу. В списке рестрикций оказались предприниматели, военкоры, а также главы шести российских регионов. Германии и Польше теперь запрещено получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" - поставки по нему же топлива из других государств не возбраняются. Дабы препятствовать процессу параллельного импорта, расширено эмбарго на вывоз санкционных товаров в третьи страны. Торжественно объявить о санкционной победе выпала честь одному из представителей авангарда мировой русофобии.

Впрочем, самих представителей киевского режима больше волнует совсем другой вопрос: когда же Украина получит официальное приглашение в большую и дружную европейскую семью. Ответ "как только - так сразу" - перестал устраивать Зеленского и его свиту. Отдуваться за всех еврочиновников вновь приходится мадам еврокомиссару:

"Мы не можем назвать точную дату, но было бы немыслимо говорить о Европейском союзе через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан. ЕС несёт особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Евросоюз. Мы работаем с ними над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами".

Вот только что будет с Украиной и её жителями в конце установленного срока, не очень ясно. Людей всё активнее продолжают силками затаскивать на фронт - дабы было хоть какое-то подобие контрнаступа в глазах западных партнёров. Ещё один регион вслед за Киевской и Ивано-Франковской областью объявил всеобщую мобилизацию. Будущих солдат местные военкомы вылавливают прямо на улице, не стесняясь применять кулаки.

Параллельно с этим киевская верхушка продолжает активно оправдываться: почему же широко разрекламированный контрнаступ пока буксует и не продвигается. Оказывается, всему виной промедление с поставками западного оружия. По мнению советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, именно это и помогло российским силам выиграть время и подготовить линию обороны. Вашингтон такие отговорки не устраивают. Журналисты немецкого Bild пугают: если украинское наступление не увенчается успехом, американцы пойдут другим путём:

"Ужасный сценарий, который также разыгрывается за закрытыми дверями на Украине, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, несмотря на западное вооружение, то Соединённые Штаты могут усилить своё давление на Киев и склонять тех к переговорам".

Язык шантажа, который так любит Вашингтон, кажется, надоел и их самым ближайшим друзьям и союзникам. В стане англосаксов раздор. Великобритания "в ярости" из-за того, что Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Королевства Бена Уоллеса на должность генсека НАТО. Британская Telegraph уверена: подобное "пренебрежение" может здорово навредить отношениям двух государств.

Крепкая дружба с Лондоном для Джо Байдена сейчас, очевидно, стоит далеко не на первом месте. В преддверии выборов американский президент пытается реабилитироваться перед потенциальным электоратом. В частности, всячески пытается обелить имя своего скандально известного сына Хантера - даже притащил его на званый ужин с премьером Индии Моди. В обвинении в коррупции его вроде бы удалось оправдать - Хантер пошёл на сделку со следствием. Впрочем, если верить допросу спецагента налоговой службы Гэри Шепли, провернуть этот финт удалось лишь благодаря тому, что Минюст сам потворствует Байденам. Этот вопрос журналистов глава Белого дома оставил без ответа.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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