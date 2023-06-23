На Украине разоблачили новую схему вывоза уклонистов за границу

Желающих выехать за границу военнообязанных отмечали как водителей

В Тернопольской области Украины госбюро расследований (ГБР) выявило очередную схему перевозки уклонистов через государственную границу. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Ее организовал местный предприниматель, который имел лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров. Согласно схеме, желающих выехать за границу военнообязанных отмечали как водителей предприятия. За это брали семь тысяч долларов.

16 июня в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Был издан указ об обязательной явке всех военнообязанных в десятидневный срок с даты опубликования приказа. Предприятия обязали обеспечить доставку и передачу транспортных средств для нужд ВСУ.

Между тем украинские пленные рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. Украинскую технику, в том числе поставленную из-за рубежа, сжигает российская авиация.

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