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На Украине разоблачили новую схему вывоза уклонистов за границу

16:37
  • пятница
  • 23 июня 2023

Желающих выехать за границу военнообязанных отмечали как водителей

В Тернопольской области Украины госбюро расследований (ГБР) выявило очередную схему перевозки уклонистов через государственную границу. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
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Ее организовал местный предприниматель, который имел лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров. Согласно схеме, желающих выехать за границу военнообязанных отмечали как водителей предприятия. За это брали семь тысяч долларов.

16 июня в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Был издан указ об обязательной явке всех военнообязанных в десятидневный срок с даты опубликования приказа. Предприятия обязали обеспечить доставку и передачу транспортных средств для нужд ВСУ.

Между тем украинские пленные рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. Украинскую технику, в том числе поставленную из-за рубежа, сжигает российская авиация.

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