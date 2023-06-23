В Киеве увидели угрозу в действиях ВКС России

Новая тактика ВКС заключается в ином подходе к размещению техники на линии соприкосновения

Новая воздушная тактика ВКС России вызвала обеспокоенность у высокопоставленных чиновников военного ведомства Украины. Об этом написал американский обозреватель Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.

"Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу превосходства России в авиации и артиллерии во время операций по контрнаступлению", - пишет автор материала, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отмечает Пикрелл, преимуществом российских ВКС является наличие ударных вертолетов КА-52, которые эффективно отражают попытки украинского контрнаступления, а также выводят из строя большую часть живой и механизированной силы противника.

В статье также указано, что новая тактика ВКС России заключается в новом подходе к размещению воздушной техники на линии соприкосновения: теперь российские самолёты и вертолёты находятся в относительной близости к передовой.

Помимо этого, подчёркивает автор, отдельного внимания заслуживает российская артиллерия, которая обеспечивает эффективную оборону южных рубежей.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ударные вертолеты Ка-52 провели пуски неуправляемых ракет по крупному объекту ВСУ, уничтожив пункт управления и бронированную технику.

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