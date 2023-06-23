ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве увидели угрозу в действиях ВКС России

16:40
  • пятница
  • 23 июня 2023

Новая тактика ВКС заключается в ином подходе к размещению техники на линии соприкосновения

Новая воздушная тактика ВКС России вызвала обеспокоенность у высокопоставленных чиновников военного ведомства Украины. Об этом написал американский обозреватель Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.

"Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу превосходства России в авиации и артиллерии во время операций по контрнаступлению", - пишет автор материала, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отмечает Пикрелл, преимуществом российских ВКС является наличие ударных вертолетов КА-52, которые эффективно отражают попытки украинского контрнаступления, а также выводят из строя большую часть живой и механизированной силы противника.

В статье также указано, что новая тактика ВКС России заключается в новом подходе к размещению воздушной техники на линии соприкосновения: теперь российские самолёты и вертолёты находятся в относительной близости к передовой.

Помимо этого, подчёркивает автор, отдельного внимания заслуживает российская артиллерия, которая обеспечивает эффективную оборону южных рубежей.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ударные вертолеты Ка-52 провели пуски неуправляемых ракет по крупному объекту ВСУ, уничтожив пункт управления и бронированную технику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.