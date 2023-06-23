Медведев назвал польского президента мразью

По его мнению, Анджей Дуда заслуживает четвертования на Красной площади

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешнего президента Польши Анджея Дуду "мразью" в ответ на сравнение России с бешеным зверем, которого необходимо пристрелить.

"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что польский президент заслуживает четвертования на Красной площади, однако российские власти не будут переходить к таким радикальным методам. По его словам, Россия найдёт более гуманный способ, чтобы отомстить Польше.

Польский лидер в ходе беседы с украинскими журналистами заявил, что Россия - дикий зверь, которого необходимо "выследить и пристрелить".

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим будет "идти до конца", чтобы угодить западным кураторам.

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