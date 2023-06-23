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Киркоров увидел мистику в трагической гибели "Титана"

17:34
  • пятница
  • 23 июня 2023

Певец подчеркнул, что оставшиеся на дне обломки "Титаника" – место упокоения

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал гибель экипажа батискафа "Титан" в Атлантике. Певец отметил, что в этом происшествии есть мистическая составляющая.
Трагедия батискафа в Атлантике: новые версии и первые выводы

"До последнего хотелось верить в чудо. И снова с этим великим кораблем связана трагедия, и снова совпадения, мистика даже какая-то", – написал музыкант в своем Телеграм-канале.

По словам Киркорова, оставшиеся на дне океана обломки "Титаника" являются местом упокоения - потому не стоит его тревожить ради развлечения.

"Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни", – отметил народный артист.

Погружение началось 18 июня, однако вскоре с батискафом была утеряна связь. О судьбе аппарата и находившихся в нем людей ничего не было известно до вечера 22 июня. Накануне вечером в Береговой охране США подтвердили гибель всех находившихся в батискафе людей.

После завершения поисков обломки планируют поднять на поверхность, тогда можно будет выяснить, что же именно произошло на батискафе.

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