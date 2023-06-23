Кандидат в президенты Кеннеди-младший стал угрозой для Байдена и Трампа

В США нарастают предвыборные скандалы

Чудные дела творятся в Штатах. Согласно опросу "Экономист", среди американских избирателей наивысший рейтинг благосклонности у кандидата в президенты США демократа Робертa Кеннеди-младшего. Он в преддверии выборов 24-го года обошел и Байдена, и Трампа. Причём, обошел уверенно - чистый рейтинг Кеннеди составляет 19 баллов, что выше чем у любого другого претендента - у обоих президентов, что нынешнего, что бывшего, этот показатель отрицательный. Впрочем, это неудивительно, учитывая, какие скандалы сейчас бушуют в США что вокруг Трампа, что вокруг Байдена.

Кеннеди-младший – неудачник, помешанный на теориях заговора, которому кроме фамилии и гордиться нечем – именно так до недавнего времени говорили американские эксперты. После же опроса авторитетного журнала "Экономист" ситуация кардинально изменилась. И теперь в Америке Роберта Кеннеди называют самым сильным демократом, баллотирующимся в президенты, и главным соперником Байдена, потому что, как выяснилось, у Кеннеди есть все шансы не пропустить старика Джо в финал президентской гонки.

"Роберт Кеннеди был тем парнем, который похож на вашего сумасшедшего дядю, и который говорит возмутительные вещи. Но это имеет определённую притягательную силу - особенно среди прогрессистов, которые всё больше разочаровываются не только в администрации Байдена, но и вообще в политике Демократической партии", - отметил Дэвид Маккуан, профессор кафедры политологии университета Сонома, США.

Сумасшедшим Кеннеди считают исключительно потому, что его взгляды по многим вопросам расходятся не только с позицией Демократической партии, но и даже с политическими принципами всего "вашингтонского болота". А чаще всего Кеннеди критикуют из-за его трёх убеждений: во-первых, он утверждает, что руководство США находится в сговоре с фармацевтами и ковид-19 появился не случайно, во-вторых, он считает, что в Америке люди стали чаще убивать друг друга – опять же, не просто так, а потому что они в прямом смысле слова сходят с ума из-за антидепрессантов, которые в США выписывают чаще, чем антибиотики – даже школьникам, и, в-третьих, он убеждён, что ЦРУ было причастно к убийству его дяди - 35-го президента США Джона Кеннеди. Ну а на этой неделе Роберт сделал настолько громкие заявления о России, что глубинное государство может объявить охоту уже за его головой.

"Я ненавижу конфликт на Украине, но мы должны понимать, что наше правительство также способствовало его началу. Демократическая и Республиканская администрации подтолкнули НАТО к границам России, нарушив наши собственные обещания начала 90-х, когда мы клялись, что не сдвинем НАТО ни на дюйм на восток. А ведь сегодня мы окружили Россию ракетами и военными базами – мы никогда бы не потерпели, если бы русские поступили так с нами", - заявил Роберт Кеннеди-младший.

Но, мало того, что Кеннеди открыто обвиняет Америку и Европу в конфликте между Россией и Украиной, так он ещё и призывает Байдена сесть за стол переговоров с Путиным – просто потому что именно так конфликт можно решить быстрее всего.

"Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Вместо общения – угрозы и оскорбления. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди - с Хрущевым, Никсон - с Брежневым, Рейган - с Горбачёвым. Может, Байден встретится с Путиным?" – задается вопросом Кеннеди-младший.

Главная же американская ценность, от которой предлагает отказаться Кеннеди, это паталогическое желание командовать всем миром. И социологи утверждают - большинство рядовых американцев тоже хотят, чтобы Белый дом занимался внутренними проблемами и меньше вмешивался в дела других стран. Именно поэтому американцы не хотят голосовать ни за Байдена, ни за Трампа. Тем более, что оба к 2024 году могут оказаться чуть ли не в одной камере. Действующий президент - за коррупцию планетарных масштабов, а бывший - за неправильное хранение секретных документов. Вообще-то Трампа мечтали посадить за связи с Россией, но обвинения оказались ложными – чтобы доказать это, у специального прокурора ушло аж 4 года.

Что особенно возмутительно, при этом расследование в отношении Хиллари Клинтон за клевету не было даже открыто, и, более того, другое расследование - за хранение госпереписки, в том числе и секретной, на частном сервере - было закрыто. Трамп ещё во время своей первой предвыборной гонки пытался об этом напомнить – но его никто не слышал. Точно так же сейчас игнорируются дела, за которые можно было бы судить Джо Байдена – во-первых, уже все будто забыли, что в гараже его частного дома тоже нашли документы с пометкой "секретно" - Трампа за такую же халатность пытаются посадить на 400 лет, ну а, во-вторых, глубинное государство всячески пытается отвлечь внимание от коррупционных махинаций семейства Байденов.

"Колоссальные усилия прилагает американское глубинное государство – то есть, в первую очередь, силовики, прокуроры, Федеральное бюро расследований, для того, чтобы скрывать коррупцию, в которой подозревают семью Байденов. Это можно объяснить только тем, что нити восходят к начальнику вице-президента Байдена – Обаме, потому что это своего рода сакральная фигура для американских демократов", - рассуждает политический обозреватель Анна Ван Денски.

По версии экспертов, чтобы расследовать всю коррупционную схему Байденов по продаже политического влияния, потребуется более 10 лет, так как сеть состояла из 20 компаний. Но республиканцы утверждают, что дело может пойти гораздо быстрее, потому что вроде как у директора украинской компании Burisma до сих пор хранятся 17 аудиозаписей разговоров с Байденами, которые были сделаны для подстраховки.

Также можно воспользоваться данными из ноутбука Хантера Байдена – как выяснилось, он трепетно хранил не только фото и видео оргий, но и переписки с подельниками. Одна американская некоммерческая организация, цель которой бороться с коррупцией в высших эшелонах власти, даже опубликовала всё содержимое ноутбука наркомана-Хантера в виде книги. Как говорится, осталось только проверить факты. Но вот только проверять никто не спешит.

"Хантер Байден был иностранным агентом. Он продавал доступ к своему отцу и другим законодателям - китайцам, украинцам и странам всего мира. Это бесспорно. ФБР знало об этом много лет. В течение многих лет в их распоряжении находился ноутбук Хантера Байдена. Но они не предъявляют ему обвинений по этому пункту сегодня. Они никогда ему их не предъявят. Почему? Что ж, вы знаете ответ. У Хантера Байдена хорошие гены", - заявил политический обозреватель Такер Карлсон.

Но мало того, что ФБР не собирается расследовать коррупционные схемы Байденов, глубинное государство пошло ещё дальше – на этой неделе было устроено шоу, потрясающее своим цинизмом – адвокаты Хантера Байдена объявили, что сын президента пошёл на сделку со следствием, а именно пообещал не употреблять наркотики аж два года, а также признал себя виновным по обвинениям в неуплате налогов и хранении оружия.

"Хантер Байден признал себя виновным практически ни в чём. Более того, Минюст только что очистил Хантера Байдена от грехов всей его жизни - произошло чудо", - говорит Такер Карлсон.

А главное чудо заключается в том, что ловко смещён акцент – с коррупции на мелкие правонарушения. Впрочем, республиканцы уже предупредили – этот трюк их не впечатлил, и они продолжат своё расследование, которое обязательно закончиться судом.

Похоже, американцам пора делать ставки не только на того, кто выиграет в президентской гонке 2024 года, но и на того, кто из кандидатов быстрее окажется в тюрьме. Впрочем, на исход выборов это никак не повлияет – по законам США баллотироваться в президенты можно и сидя за решёткой. Ну а инаугурация за колючей проволокой станет пиком развития американской демократии.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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