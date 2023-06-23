Войска США на границе с Мексикой: американцы готовят спецоперацию

Справиться с наркотрафиком из Мексики не получается

Горячо обсуждаемая тема у американцев - это вполне возможная жесткая зачистка заднего двора Штатов. Якобы Байдена убеждают подписать приказ о начале войсковой операции в соседней Мексике для борьбы с картелями. Всю эту неделю в США продолжалось массовое перемещения войск, стягивали силы к границе и мексиканцы. А президент Мексики и вовсе заявил, что его страна такую спецоперацию будет расценивать как вторжение.

Роты пехотинцев на марш-броске. Эскадрильи вертолётов в воздухе. Эшелоны бронированной техники направляются к границам с Мексикой. На неделе американские соцсети заполонили видео масштабной переброской военных подразделений в южные штаты. Вскоре, правда, выяснилось: один из роликов был снят в Канаде - подобных бронетранспортеров в армии США просто нет. Да и авиация ВВС регулярно патрулирует приграничные районы уже лет 20. Однако отдельные фейковые ролики не отменяют тот факт, что подозрительную военную активность заметили жители сразу 27 штатов.

Губернатор Техаса обратился за помощью к властям других административных единиц: самостоятельно справиться с потоком мигрантов и наркотрафиком из Мексики не получается. В ответ по меньшей мере 14 штатов направили на юг собственные подразделения Национальной гвардии США - почти 2,5 тысячи человек. Всего же на обеспечение безопасности Техас потратил 4,5 миллиарда долларов, обвиняя в происходящем Белый дом.

С Капитолийского холма никаких официальных подтверждений того, что Вашингтон готовится к проведению военной операции в Мексике, не поступало. Однако, по словам журналистов, идею активно поддерживают советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

Более того, нанесение военных ударов продвигают и видные республиканцы. После гибели двух граждан Америки от рук мафиози группа сенаторов представила законопроект, который признавал бы наркокартели террористическими группировками. А еще республиканцы пообещали выделить более миллиарда долларов на борьбу с наркоторговлей. Откуда возьмутся такие деньги, пока вопрос. Особенно учитывая, что заметная доля американского бюджета и так идёт в топку украинского конфликта.

За последние два года количество передозировок фентанилом в США выросло более чем вдвое - уже 80000 смертей. Это больше, чем гибнет в автомобильных авариях. Синтетический опиоид считается в 50 раз мощнее героина. А огромная часть наркотрафика идёт из Мексики. Только в прошлом году на границе изъяли более 8,5 тонн вещества. Президент Лопес Обрадор вину мексиканских картелей признает неохотно. Глава государства уверяет, что фентанил в его стране не производят, а Соединенным Штатам Америки следует лучше работать с молодёжью.

"Здесь мы не производим фентанил, только сырье, но не сам наркотик. Почему бы Соединенным Штатам не позаботятся лучше о своей проблеме социального разложения?" – говорит Лопес Обрадор.

Отношения у мексиканского лидера со своим американским коллегой откровенно натянутые. А потому Лопес Обрадор хоть и идёт на сотрудничество, но крайне неохотно. Администрация Белого дома тоже усиленно делает вид, что пытается наладить совместную работу - только за последние полгода были задержаны 7000 наркоторговцев. Однако на более серьёзные меры демократы вряд ли решатся. Ведь в случае вторжения американской армии придется иметь дело с двумя крупнейшими картелями, которые контролируют границу и практически все южное побережье Мексиканского залива. При том, что мафиози чувствуют себя в Мексике привольно и обладают ресурсами, сравнимыми с Армией Национальной обороны. И получить второй Афганистан - только уже на собственной границе - Вашингтон вряд ли захочет.

"Ну и надо понимать, что наркокартели заняли все южные штаты США. Это не будет там какая-то заморская военная операция, к чему американцы привыкли при проведении ее там далеко - в Ираке, Афганистане, Сирии и так далее. Речь будет идти об операции у границ США, причем, которая может перерасти в военную операцию внутри США", - пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

Куда безопаснее использовать политические рычаги давления. Именно по указке из Вашингтона, вероятнее всего, в начале года был задержан один из самых разыскиваемых преступников современности Овидио Гусман. Как раз незадолго до визита Джо Байдена в страну. Многие расценили тогда это как дорогой подарок. Операция в буквальном смысле имела оглушительный эффект. Почти на 12 часов город Кульякан тогда превратился в поле боя.

Однако Америку такое криминальное соседство вполне устраивает. Наркокартели для нее - нечто вроде теневого центра, который помогает влиять на действия официальных властей. Особенно учитывая высокий рейтинг Лопеса Обрадора и его притязания на реальную независимость Мексики. Кроме того, нельзя забывать и обширную латиноамериканскую диаспору в самих США, которую тоже важно держать под контролем. И в этом цели республиканцев и демократов как раз сходятся. Разница - в подходах.

"Я думаю, что это ответственность правительства. Проблема федерального уровня. Это провал администрации Байдена, что она так нерешительно действует в Техасе. Мексиканские картели обладают хорошими связями. Они абсолютно безнаказанно покупают голоса политиков. Это касается даже поставок им бронетанковой техники. Мы должны самым жестким образом подавить эту угрозу", - говорит Родни Скот, бывший сотрудник пограничной службы.

Но главная угроза заключается совсем в другом. Чем ближе президентские выборы в США, тем выше ставки. Кандидатам сейчас крайне важно склонить на свою сторону электорат. И если в прошлый раз в погоне за рейтингами демократы и республиканцы активно раскачивали тему движения Black Lives Matter, то теперь уже намекают на маленькую войну с наркокартелями. Вот только удастся ли уговорить на неё Байдена и будет ли она такой победоносной, как хотят американцы - большой вопрос.

И окончательное решение принимает явно не действующий хозяин Овального кабинета Байден, который, как выяснилось, с трудом узнает даже гимн США. Как бы то ни было в ближайшее время станет окончательно ясно, пойдут ли Соединенные Штаты Америки на военное вторжение и не выльется ли вооруженная операция в потерю Техаса.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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