Проклятие "Титаника": что известно о миллиардерах с батискафа "Титан"

О причинах трагедии говорить пока рано

Главная мировая новость - трагедия с батискафом "Титан". Накануне вечером стало известно, что обломки аппарата найдены в 200 метрах от носовой части "Титаника", береговая охрана США объявила, что все находившиеся на борту погибли. Судя по обломкам, произошел направленный внутрь взрыв, из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжало как банку. Взрыв подтверждают и источники Wall Street Journal - по словам высокопоставленного представителя ВМС США, сверхсекретная военная акустическая система флота, предназначенная для обнаружения подлодок, зафиксировала звук взрыва "Титана" еще несколько дней назад, спустя часы после начала погружения.

А ведь как хорошо всё начиналось! Трое состоятельных туристов и двое квалифицированных членов экипажа отправились в увлекательное путешествие, в самые глубины Атлантики, к легендарному затонувшему "Титанику". Компания "Ocean Gate Expeditions" такие туры организовывала уже много лет. За 250 тысяч евро любителям острых ощущений предлагалось увидеть то, что никто и никогда не видел. Подписав при этом согласие, что они осознают все риски и претензий не имеют.

Вот и на это раз вовремя прибыли к месту, где затонул "Титаник". Пересели в батискаф. И начали погружение. Правда, через 1 час и 45 минут "Титан" перестал выходить на связь. Операция, за которой весь мир следил в прямом эфире, из спасательной, увы, превратилась в поисковую. Информация о звуках, которые кто-то слышал из глубины, не подтвердилась.

Надежда найти людей живыми стремительно таяла. Как и кислород на борту "Титана". По примерным подсчётам, воздух закончился еще в четверг днём. На поиски были брошены французский исследовательский корабль, сразу два спецсудна из Канады и глубоководный аппарат. Он и обнаружил некие обломки – посадочную раму и часть обшивки.

При этом, как стало известно журналистам, о том, что на борту батискафа произошел взрыв, американские военные знали с первого дня поисков. Однако информацию решили попридержать, чтобы выдать в нужный момент и с конкретной целью - перебить внутриамериканскую информационную повестку. Пропавшие в океане "богатые и знаменитые" куда интереснее любых других текущих новостей.

Но всё это время мир считал часы, за которые запасы кислорода на борту должны были закончиться, а эксперты думали, как в случае обнаружения поднять "Титан" на поверхность. Глубина погружения спасателей с аквалангами едва превышает 100 метров. Подлодки опускаются до 300. А рекорд спасения человека из-под воды 480 метров. Обломки "Титаника" - и, как предполагалось, сам батискаф - находились на глубине более 3600 метров. Но ничего не понадобилось - все находившиеся на борту "Титана" погибли мгновенно.

"При малейшем повреждении он мгновенно схлопывается. Это могло привести к такому взрывному разрушению. Грубо говоря, как яичная скорлупа: она может держать большое давление, но в какой-то момент она просто раздавливается и всё", - пояснил вице-адмирал в отставке, доктор технических наук Тенгиз Борисов.

Это тот редчайший случай, когда, похоже, обошлось без человеческого фактора вроде ошибки командира или неправильных действий кого-то из туристов. При этом "Титан", признавался его владелец, имел признаки "технической усталости". Заявивший это же сотрудник фирмы Дэвид Локридж был уволен. Хотя о возможных катастрофических последствиях всё экспертное сообщество предупреждало еще 5 лет назад.

"Это был январь 2018 года, команда инженеров компании собиралась передать корабль под названием "Титан" новому экипажу, который будет нести ответственность за обеспечение безопасности его будущих пассажиров. Но эксперты начали бить тревогу. Двумя месяцами позже OceanGate столкнулась с аналогичными звонками от более чем трех десятков исследователей морских глубин и океанографов, которые предупреждали о высоком риске катастроф с "Титаном", - пишут СМИ.

"Такого рода суденышки - они ведь экспериментальные. Вот этот "Титан" - он весь из комплектующих, которые продаются на "Амазоне". Она хлипкая. И не рассчитана на аварийные ситуации", - говорит контр-адмирал морских вооруженных сил Великобритании Крис Пэрри.

Что ничуть не смущало создателя "Титана". Стоктон Раш называл своё детище прорывом в сфере глубоководных погружений. И очень гордился тем, что его ноу-хау избавлено от лишних затрат и бюрократической волокиты, вроде никому не нужной сертификации. Ведь погружался в нейтральных водах, а значит не попадал под юрисдикцию ни одного государства.

"До того, как мы отправились на "Титан", мы никогда не видели ничего подобного. Я даже предположить не мог, что этой штукой управляют с помощью джойстика от игровой консоли. А в качестве балласта у них использовались строительные трубы. И Стоктон Раш, генеральный директор этой компании, объясняет, что все эти фонари, ручки, пропеллеры, просто куплены в магазине - но они проверены и надежны", - рассказал американский писатель, журналист Дэвид Пог.

Глядя на это, многие, например, мультимиллиардер Крис Браун, от участия в рискованной экспедиции отказывались. Те, кто решался - среди них сценарист "Симпсонов" Майк Рейсс - рассказывали о том, что за 4 часа погружения связь постоянно пропадала. История, кстати, нашла отражение в одном из эпизодов сериала. Вездесущие создатели которого, как известно, много чего предсказали.

О причинах трагедии будут говорить лишь тогда, когда точно установят место крушения "Титана", и поднимут на поверхность все его обломки. И вот тут начинается, пожалуй, самое интересное. На планете по пальцам можно пересчитать специалистов, способных работать в таких условиях. Среди них - российские. Те, что вместе с режиссёром Джейсоном Кэмероном погружались к "Титанику", на аппаратах "Мир".

А еще существует британский "Магелан". Профиль компании-владельца – глубоководные работы. Еще 19 июня британцы предложили свою помощь, на что получили от правительства США решительный отказ. Учитывая состав экспедиции, это по меньшей мере странно. Пакистанский миллиардер Шахзада Дауд - известно лишь его личное, но не фамильное состояние – как и его 19-летний сын Сулейман, оба они находились на борту, оказались британскими подданными. Благородное семейство, поговаривают, водило дружбу с Королём Карлом III. А еще имело массу претензий со стороны налоговых органов.

Еще одна "тёмная лошадка" - британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Сколотил состояние на авиастроении. Он работал на НАТО, ЦРУ, АНБ и успел тщательно подчистить свою биографию. А потому теперь известен, скорее, как экстремал. СМИ даже прозвали его "адреналиновым наркоманом". В 2016-м он стал старейшим человеком, когда-либо достигавшим Южного полюса. Год назад слетал в космос. А в 2021-м погрузился на дно Марианской впадины.

Не так прост и пилот батискафа – океанограф Поль-Анри Нарджеоле. СМИ пишут, что он плотно связан с ВМС Франции. Не обошлось в истории "Титана" и без мистики. Выяснилось, что супруга Стоктона Раша, которая сама трижды погружалась к "Титанику", праправнучка богатейших пассажиров затонувшего лайнера - Исидора и Иды Штраус. Они были совладельцами легендарного универмага Macy's. После крушения лайнера Исидор уступил своё место в шлюпке, заявив, "что и так уже много прожил и многое повидал". Ида добавила, что всегда была вместе с супругом, и умрёт вместе с ним. Она отдала своё меховое манто горничной. Пару режиссер Джеймс Кэмерон изобразил в одной из самых трогательных сцен своего знаменитого фильма.

Тело мужчины было найдено позже. Останки его супруги океан так и не отдал. Не спешит он расставаться и с многочисленными драгоценностями пассажиров первого класса. Одна лишь коллекция перевозимых бриллиантов оценивается в 300 миллионов долларов. Именно их, как считают специалисты, могут искать участники многочисленных подводных экспедиций. На свой страх и риск. Ведь многие верят - проклятие "Титаника" существует. Есть легенды о мумии египетской прорицательницы на борту. Потревожив которую, якобы люди сами обрекли себя на верную гибель.

Также вроде бы на "Титанике" перевозили кровавый бриллиант "Надежда". Который приносит своему обладателю горе и смерть. Не говоря уже о том, что на съемочных площадках всех фильмов о "Титанике" происходили действительно странные и необъяснимые вещи. Одно понятно точно - даже спустя 111 лет "Титаник" продолжает уносить человеческие жизни. А называть в его честь батискаф было не самой удачной идеей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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