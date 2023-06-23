Украинский генерал: российскую линию обороны трудно преодолеть

Александр Сырский отметил, что российские войска предугадывают действия Киева

Российские войска выстраивает прочную оборону, которую крайне сложно преодолеть. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Он отметил, что ВС России "нельзя недооценивать". "Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений", - добавил украинский генерал (цитата по РИА Новости).

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери и снизили активность. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк свалил вину за провал контрнаступления на промедление западных стран.

21 июня отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что "боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени" – попытки ВСУ контратаковать провалятся.

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