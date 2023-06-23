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Небензя счел самоубийственным контрнаступление Украины

19:17
  • пятница
  • 23 июня 2023

Киев ни во что не ставит интересы украинского народа

ВСУ ведут самоубийственное контрнаступление. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. 

"Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции, оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка", - сказал Небензя (цитата по ТАСС).

По его словам, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа.

Также Небензя заявил, что Россия не будет покрывать поставки зерна из Украины богатым странам в рамках зерновой сделки.

"Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями, однако покрывать коммерческие поставки зерна из Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - добавил российский постпред.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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