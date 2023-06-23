Зеленский приказал немедленно уволить одесского военкома

О нем "говорит вся страна"

Главкому ВСУ Валерию Залужному поручено срочно уволить с должности руководителя одесского военкомата Евгения Борисова. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил Зеленский, о "так сказать, одесском "военкоме" говорит вся страна". Украинский президент также распорядился создать комиссию для проверки военкомов во всех областях, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что после февраля 2022 года члены семьи военного комиссара Одесской области приобрели в Испании недвижимость и другое имущество на сумму порядка 4,5 миллиона долларов.

Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предложил стране подумать над сменой руководства. По его словам, Владимиру Зеленскому на посту президента так и не удалось справиться с коррупцией.

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