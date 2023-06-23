Суд арестовал фигурантов дела о контрабанде радиоактивного цезия-137

Возбуждено уголовное дело

Четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 арестовал в пятницу Хорошевский районный суд Москвы. Они отправлены под стражу до 21 августа.

Ходатайство следователя об аресте пятого подозреваемого пока не поступало, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов.

Координировал преступную группу гражданин Украины. По имеющейся у СМИ информации, в телефонах задержанных обнаружены переписки с офицерами украинской разведки. Возбуждено уголовное дело.

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