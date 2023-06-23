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Принц Гарри планировал поговорить с Путиным о его детстве

21:34
  • пятница
  • 23 июня 2023

Планам не суждено было сбыться

Принц Гарри планировал взять интервью у Владимира Путина, Дональда Трампа и Марка Цукерберга для своего подкаста на Spotify. Такие планы он обсуждал с американскими продюсерами.

Как пишет Bloomberg, он планировал поговорить с Путиным, Трампом и Цукербергом об их детстве и отцовстве, а также о становлении как личностей.

Кроме того, Гарри планировал поговорить с Папой Римским Франциском о религии. Однако продюсеры посчитали его планы нереалистичными.

Ранее стало известно, что Spotify расторгает многомиллионный контракт с принцем и его женой.

 

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Принц Гарри
Принц Гарри
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