Об этом сообщил источник в парламенте

Российская делегация не собирается принимать участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде. Об этом в пятницу сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Отмечается, что принимающая сторона не отреагировала на запрос МИД России, готова ли она гарантировать безопасность российским парламентариям.

"Даже не подавали на визы, потому что был запрос МИД в адрес канадцев - гарантируют ли они безопасность. И на этот запрос не ответили. А визы для участия в ПА ОБСЕ, говорят - подавайте, будем рассматривать", - отметил источник в парламенте.

Как сообщалось на прошлой неделе, российская сторона на форуме ОБСЕ впервые в истории этого переговорного органа продемонстрировала доказательства преступлений Киева при спонсорстве США. Речь идет о фрагментах американских снарядов системы залпового огня М142 HIMARS, полученных от российских войск из зоны проведения специальной военной операции.

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